Canicule : des restrictions parfois perturbantes dans le Var

Le département du Var est le théâtre d'une vague de chaleur persistante depuis six jours. Samedi soir, en raison de la canicule, une patiente de Victoire Brechler, infirmière, a été victime d'un malaise. Et ce dimanche matin, à 10h, on enregistre déjà une trentaine de degrés. Dans le Var aujourd'hui, le problème ce sont les incendies avec des risques classés très sévères par les autorités dans plusieurs localités. Des moyens supplémentaires sont ainsi déployés et quelques restrictions devront s'appliquer aux habitants. "Personne ne doit se promener dans les massifs parce que ne serait-ce qu'un sac poubelle oublié peut être catastrophique par rapport à l'intensité de chaleur qui se trouve à l'heure actuelle sur la zone", explique le sergent-chef André Duchêne. Autre restriction avec cet épisode de canicule : interdiction d'arroser dans la journée sur les exploitations. Yves Brémond, cultivateur, doit ainsi se lever au milieu de la nuit pour commencer sa journée. Le dôme de chaleur qui frappe le sud-est devrait enfin baisser d'intensité à partir de ce dimanche soir.