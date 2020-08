Canicule : des températures nocturnes exceptionnelles à Paris

La journée de ce samedi s'annonce suffocante à Paris. Quant à la nuit du vendredi, elle était particulièrement difficile. A minuit, le thermomètre affichait 28° C dans la capitale. Des températures nocturnes exceptionnelles, aussi élevées que pendant la canicule de 2003. Face à ces fortes chaleurs, chacun cherche la fraîcheur à tout prix.