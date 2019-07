Canicule : des vignes du Gard et de l'Hérault calcinées par la chaleur

Les dégâts de la canicule sont considérables dans les viticultures du Gard et de l'Hérault. Des vignes ont été littéralement brûlées à cause de la forte chaleur dans ces départements. Sur un domaine de 35 hectares, au moins la moitié de la récolte a été perdue. Il faudra encore plusieurs jours pour mesurer l'ampleur des dégâts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.