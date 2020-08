Canicule : en famille sur la route des vacances

Il y a du monde sur les routes ce samedi. 820 km de bouchons ont été enregistrés au plus fort de cette journée classée rouge et noire par Bison Futé. Partis de l'Aisne tôt ce matin, nous avons retrouvé notre famille du jour sur son lieu d'arrivée en Charente-Maritime. L'une de nos équipes vous raconte la fin d'un voyage à rebondissements.