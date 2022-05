Canicule en Inde : vivre sous 50°C

New Delhi est devenue le symbole de la canicule. Une montagne de déchets de plusieurs dizaines de mètres de haut était en proie aux flammes depuis trois jours. Les fortes températures auraient accéléré la décomposition et déclenché l'incendie. Dans la capitale indienne, les mercures dépassent les 45°C. Sous le soleil brûlant, les livreurs, les vendeurs de fruits et légumes ou encore les conducteurs de tuk-tuk doivent continuer à travailler. Dans la vidéo en tête de cet article, ce marchand ambulant parcourt une dizaine de kilomètres par jour pour vendre ses glaces. Mais la canicule met en péril son commerce. Même à 18h, il fait encore 41°C à New Delhi. Au marché, les habitants attendent les derniers moments pour sortir et faire leur course. Mais il faut tenir, car les températures vont encore grimper au moins jusqu'au mois de juin. Dans cette canicule étouffante, ce sont les familles pauvres qui souffrent le plus. Dans l'un des bidonvilles indiens, Bhoomika Kaur habite avec ses deux sœurs et leur parent dans une unique pièce. Ils ont un ventilateur, mais en période de forte chaleur, les coupures de courant sont régulières. Des vagues de chaleur plus fréquentes à cause du réchauffement climatique et qui pourrait devenir le quotidien de centaines de millions d'Indiens dans les années à venir. TF1 | Reportage M. Laouamen, N. Khan, N. Ahmed