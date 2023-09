Canicule : encore une journée à tenir

Le thermomètre indiquait 32 °C à Clermont-Ferrand samedi après-midi. Cela fait six jours que les habitants rasent les murs et affinent leurs astuces fraîcheurs : "maximum de boissons avec des glaçons" et "des brumisateurs ou des fontaines publiques". Certaines techniques plus gourmandes que d'autres : "ventilateur et glaces". Quatorze départements ont été placés en vigilance canicule samedi. L'atmosphère est suffocante un peu partout en France, même la nuit venue. Vendredi soir à Bourges (Cher), il faisait 26 °C à presque 22h. Beaucoup de cuisiniers ont eu du mal à travailler derrière les fourneaux. Même en terrasse et en pleine nuit, l'air reste étouffant. En Île-de-France, région la plus touchée par la chaleur samedi, les habitants ont un sentiment de lassitude. Une canicule qui dure et qui pousse à chercher la fraîcheur par tous les moyens. "D'habitude, la nuit, c'est les adultes qui sont dehors, qui se baladent, qui vont dans les bars, les restos. Et on voit les familles avec les enfants. On se dit, mais ils ont souffert de la chaleur la journée et ils sortent", constate un riverain dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Il va falloir prendre son mal en patience. Les températures ne devraient pas baisser avant lundi 11 septembre prochain. TF1 | Reportage L. Cloix, N. Ly, C. Moutot