Canicule : état d'urgence à New York

Aux États-Unis, toute une partie du côté est est confrontée à une vague de canicule, durant au moins tout le week-end. Dans la capitale américaine, la température ressentie frôle les 43 degrés. Des fontaines éphémères ont été installées par les autorités à plusieurs endroits de la ville. À New York, l'état d'urgence a même été déclaré, et plusieurs compétitions sportives ont été annulées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.