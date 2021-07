Canicule historique : l'Ouest américain et canadien se consume

Le comté de Shasta en Californie est ravagé par les flammes. Ce bombardier d'eau tente de retarder l'incendie qui menace. Tous les habitants de cette zone ont été évacués. Certains sont encerclés par un mur de fumée épaisse. D'autres, coincés sur la route, n'en croient pas à leurs yeux. Neuf mille pompiers américains sont déployés. Ce n'est peut-être qu'un début. Joe Biden, le président américain lui-même sonne la mobilisation générale. "Nous devons faire tout ce qui est possible pour être prêt face à ce nouveau phénomène. Il est déjà en train d'arriver. Le réchauffement climatique provoque une chaleur extrême et une sécheresse prolongée". Ces incendies sont notamment dus à un dôme de chaleur sous lequel il fait plus de 45°C. C'est du jamais-vu aux États-Unis et au Canada depuis 1940. Sur ces animations satellites en tête de cette vidéo, on voit bien les immenses nuages de fumée qui se multiplient. Ils sont chauds, lourds et chargés d'électricité. Un phénomène auquel il faudra s'habituer. Au Canada, la canicule aurait tué plus de 500 personnes fragiles en une semaine. La température est montée jusqu'à près de 50°C par endroits. Les incendies ont totalement détruit le village de Lytton. Le dôme de chaleur s'éloigne maintenant de la côte ouest et devrait toucher l'est de l'Amérique dans les prochains jours.