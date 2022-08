Canicule : il va falloir s'y habituer

C’est le début d’une nouvelle vague de chaleur, six jours seulement après la fin de la précédente. Il faisait 37°C à l’ombre ce dimanche après-midi à Avignon. Une température allant jusqu'à 39°C est attendue demain et 40°C mardi. Pour la troisième fois cet été, la canicule est là. Cette nouvelle montée des températures inquiète la majorité des Avignonnais et des touristes que nous avons croisés. Pour s’adapter à la chaleur, certains ont des idées : pistolet à eau pour une jeune femme, bain de pieds improvisé pour deux Parisiens. Du côté d'une terrasse d’un restaurant, les brumisateurs tournent à plein régime. Il faut prendre soin des organismes, particulièrement ceux des enfants, mais aussi des animaux de compagnie. “On les met au frais et on les humidifie. Puis, on met la petite chienne à l’abri pour qu’elle ne se brûle pas les pattes”, explique un père de famille. Ce nouvel épisode de forte chaleur devrait durer jusqu’à mercredi. Ce dimanche soir, cinq départements, la Drôme, l'Ardèche, les Pyrénées-Orientales, le Gard et le Vaucluse sont placés en vigilance orange canicule. TF1 | Reportage M. Perrot, N. Carme