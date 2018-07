Canicule : l'agriculture et l'élevage en souffrent également

Dans l'Oise, les moissons sont terminées avant la fin du mois de juillet. Une mesure que les agriculteurs ont prise en raison des risques d'incendie causé par la canicule. En effet, les fortes chaleurs qui frappent le pays ont rendu la paille tellement sèche, que le moindre frottement avec la barre de coupe est dangereux. Par ailleurs, dans les exploitations agricoles, les vaches et les cochons restent également au frais. Grâce au système de climatisation, les conditions de vie de ces animaux ont été spécialement aménagées pour leur permettre de supporter la canicule. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.