Canicule : la chaleur fait vendre

Sur le Cours Saleya, Valérie passe sa matinée à découper des pastèques. Un peu de fraîcheur à trois euros la barquette, c'est plus que bienvenu. Des clientes ravies et une commerçante tout autant. "On sent qu'ils ont envie de manger de la pastèque et des melons étant donné que c'est bien frais". Ici, cela fait déjà plus d'une semaine que la canicule s'est installée. Les touristes, très nombreux, se réfugient sous les parasols du marché. Dans ce magasin de souvenirs, certains produits s'arrachent plus que d'autres ces derniers jours. Les éventails à 6,50 euros et les bouteilles d'eau à 2,50 euros sont très demandés. Avec 30 °C à l'ombre ce dimanche matin, en cette chaleur étouffante, des achats de circonstance. "Il faisait très chaud. Je reviens de la plage et voulais faire un tour de vélo en ville, je me suis dit que ce n'était pas possible. Il fait beaucoup trop chaud pour marcher comme ça sans chapeau" dit un touriste. Se protéger du soleil est devenu indispensable dans les Alpes-Maritimes. La canicule persiste dans la région. Des pics de chaleurs sont attendus la semaine prochaine. TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Guido