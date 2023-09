Canicule : la chaleur jusqu'au bout de la nuit

Dans ce parc de Versailles ce samedi matin, les chiens en balade ont la forme, leurs propriétaires, un peu moins. Ils n'ont pas forcément bien dormi, car il faisait très chaud la nuit et c'est impossible de rafraîchir les appartements. Il est neuf heures et il fait déjà 23 degrés sur cette place de marché. Les clients sont venus plus tôt que d'habitude pour faire leurs courses et profitent du seul moment de fraîcheur de la journée. Sortir le soir n'est pas plus rafraîchissant en période de canicule, surtout dans les cuisines de Bourges (Cher), l'une des villes les plus chaudes hier soir. Dans l'établissement voisin, Jean-Loup Ronk passe la soirée devant les fourneaux. Les astuces fraîcheurs sont limitées : "j'ai demandé à venir travailler en short, mais ils m'ont dit non, ce n'est pas possible". Ici, l'équipe interdit aux clients de s'installer pour manger à l'intérieur, la salle n'est pas climatisée. Mais même en terrasse et en pleine nuit, l'air est étouffant. Encore 26 degrés à pratiquement dix heures hier soir. Aujourd'hui, quatorze départements sont en vigilance orange. C'est la première fois qu'une telle vigilance est déclenchée hors période estivale. TF1 | Reportage L. Cloix, N. Ly