Canicule : la moitié de la France en alerte

Il est midi, Montauban est comme assoupi. La plupart des habitants sont calfeutrés chez eux. Le mercure atteint 35 degrés, mais Napoléon Bardet, couturier, n'est toujours pas décidé à partir en retraite. À la recherche de la fraîcheur perdue, voilà la quête de José, un habitant de la ville. Avec des volets fermés et un art subtil du courant d'air, le résultat est immédiat. Toujours dans le sud, mais plus à l'Est, au pont du Gare, les 36 degrés ont poussé les vacanciers à se ruer dans le Gardon, seule solution pour éviter la surchauffe. Visiblement, des touristes allemands accusent un peu plus le coup. À Hyères, dans le Var, les résidents d'un camping se sont agglutinés dans la piscine et pour éviter l'insolation, les plus jeunes connaissent déjà les consignes. À Montélimar dans la Drôme, certains employeurs ont décidé d'aménager les horaires de leurs employés, comme dans un verger. " On travaille tôt le matin et tard le soir pour éviter la chaleur de la pleine journée, car là, déjà à onze heures et demie, il fait déjà 31 degrés". Selon Piallat, producteur de fruit. Cette vague de chaleur, exceptionnellement tardive, risque de perturber la reprise du travail de nombreux salariés. TF1 | Reportage H. Dreyfus, P. Michel, J. Marvier