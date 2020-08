Canicule : la Seine-Maritime en vigilance rouge

C'est une nouvelle journée caniculaire qui a commencé ce samedi matin avec 62 départements placés en vigilance et neuf en alerte rouge. C'est le cas de la Seine-Maritime où l'air du large n'a malheureusement pas rafraîchi l'atmosphère. Pour les vacanciers, la nuit a été courte et le réveil difficile. Sur la plage, le calme règne et les jouets restent rangés. Certaines familles ont même apporté une glacière pour se réhydrater régulièrement.