Canicule : l'Acropole fermée aux touristes

Il n'était que midi, ce vendredi 14 juillet, lorsque l'Acropole ferme ses portes. La raison, ce sont les températures extrêmes qui traversent quasiment toute la Grèce. La chaleur est intenable pour les milliers de touristes venus visiter le site archéologique. Ce dernier a rouvert ses portes à 17 heures. Le soleil était dangereux, au point que la Croix-Rouge s'est installée au pied de l'Acropole pour distribuer des bouteilles d'eau et prendre en charge les touristes, victimes de malaise ou d'insolation. "Hier, on a eu quarante personnes qui ont fait des malaises. Certaines d'entre elles se sont légèrement blessées et on a dû s'occuper d'elles", raconte Anastascia Morou, volontaire à la Croix-Rouge grecque. Avec des températures allant jusqu'à 43 degrés dans le centre du pays, la Grèce subit une vague de chaleur intense. Elle enveloppe tout le pourtour méditerranéen. L'air chaud va s'installer durablement sur le sud de l'Europe qui pourrait subir une canicule sans précédent d'ici la fin juillet. TF1 | Reportage A. Bourdarias, M. Kherraji, S. Reine