Canicule : le point sur la situation à Bordeaux

Son thermomètre indique 38,9°C. C'est une température toujours élevée à cette heure-ci. Les gens se débrouillent un petit peu, comme ils le peuvent, pour essayer de trouver de la fraîcheur. Alors, le fameux Miroir d'eau est pris d'assaut. Mais les gens ont quand même de la chance, car il y avait une légère brise depuis une heure sur Bordeaux. Et cela permet de se rafraîchir un petit peu. La mairie a aussi mis en place un certain nombre de mesures. Les parcs et les jardins doivent rester ouverts jusqu'à 23 heures ce vendredi soir. L'entrée aux musées est également gratuite jusqu'au samedi soir. Et beaucoup de gens commencent à gagner les centres-villes. Dans le sens descendant, la barre des 25°C ne sera pas franchie que tard dans la nuit ce vendredi. TF1 | Reportage S. Chevallereau, T. Rolnik, S. Iorgulescu