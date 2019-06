Canicule : les Parisiens se sont mis à l'heure espagnole

Durant toute la semaine du 24 juin 2019, les Parisiens ont dû supporter une chaleur étouffante avec la canicule. Heureusement, la fraîcheur en soirée leur offre un peu de répit. A 21 heures, les bords de la Seine sont plein à craquer. Les quais et les guinguettes sont pris d'assaut. Dans les parcs, c'est ambiance "relax" sous les étoiles jusqu'au petit matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.