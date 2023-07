Canicule : l'Europe suffoque

Avant le bain de mer, passage obligé : le bain de boue. C’est la seule solution ici, en Croatie, pour se protéger d’un soleil accablant : jusqu’à 41 °C attendus ce week-end. Tout le pays suffoque. La chaleur provoque des pannes de courant et favorise les incendies. Notons que 600 hectares ont déjà brûlé depuis trois jours. Le mercure va s’affoler encore plus en Italie : jusqu’à 48 °C en Sardaigne demain. Le record absolu en Europe pourrait être battu. À Rome, 43 °C ce week-end. Au Vatican, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne pour supporter la chaleur. Tout le Sud de l’Europe est touché. C’est la conséquence d’un anticyclone nommé Cerberus, qui stationne au-dessus de la Méditerranée. À Athènes, comme hier, l’Acropole sera fermé une partie de la journée : jusqu’à 41 °C ce samedi. Les autorités redoutent de possibles malaises. L’Hexagone, lui, reste relativement épargné. Les orages ont permis de faire baisser les températures ces derniers jours. Il fera tout de même plus de 35 °C cet après-midi dans le Vaucluse et les Alpes-Maritimes restent en vigilance canicule orange pour la septième journée consécutive. TF1 | Reportage L. Zadjela