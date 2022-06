Canicule : l'inquiétude des éleveurs

Il fait plus de 35 °C à l'ombre. Comme les humains, les vaches se réfugient instinctivement sous les arbres, le plus souvent allongées et quand elles se lèvent, c'est pour aller boire. Elles ingurgitent plus d'une soixantaine de litres d'eau par jour. En période de forte chaleur, leur appétit décline et elles produisent donc beaucoup moins de lait. Les faire rentrer à l'étable est la seule solution. Et pour la traite, cet autre éleveur a installé des brumisateurs. L'objectif est de rafraîchir les animaux et surtout d'éloigner les mouches. Pour les éleveurs de volailles, il est hors de question de laisser ses poulets fermés toute la journée par 37 °C. Toutes les restrictions liées à la grippe aviaire ont été levées. Les volailles ont le droit de gambader à l'air libre, mais elle ne recherche qu'une chose : l'ombre. En revanche, pour les poussins, la chaleur n'est pas un problème. Au contraire, ils en ont besoin pour grandir. En période normale, les éleveurs chauffent leur hangar. Là, ce n'est pas la peine. Ils auront donc la possibilité de faire quelques centaines d'euros d'économies. T F1 | Reportage F. Chadeau, N. Chiesa