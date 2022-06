Canicule, près de 40° : Nantes face à une chaleur inhabituelle

Avec plus de 30 °C en cuisine, les conditions de travail sont particulièrement difficiles pour ce pizzaiolo sollicité dans le reportage visible en tête de cet article. La chaleur s'est installée dès ce vendredi matin sur Nantes, 25 °C à 8h11. La température est encore tolérable pour les cyclistes. Avec un mercure en hausse, le besoin de boissons fraiches augmente. Un livreur a vu ses commandes bondir de 30% ces derniers jours dans les entreprises. À la mi-journée, le thermomètre affiche 31°C sur la place Graslin. Les rues de Nantes sont presque vides à cette heure. Les rues et les terrasses sont désertées. Seul un bar et ses ventilateurs brumisateurs offrent une oasis de fraicheur. Dans les magasins, la climatisation est un plus, comme dans une boutique de vêtements située dans le centre. Pour rafraîchir les Nantais, la ville a mis en place des brumisateurs et a anticipé l'ouverture des pataugeoires. Au pied du château, le miroir d'eau est très prisé par les familles. En fin de journée, le thermomètre affiche cette fois 38 °C sur la place Graslin. La chaleur emmagasinée dans le sol et dans les bâtiments fait mécaniquement augmenter les températures. Le mercure frôlera les 40 °C samedi. Mais les Nantais pourront compter sur leur éléphant, toujours prêt à les arroser. TF1 | Reportage N. Hesse, M. Giraud