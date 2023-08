Canicule : quels risques pour la santé ?

Sous un soleil de plomb, Vanessa et Stéphanie sillonnent la ville d'Avignon, à la rencontre des personnes âgées isolées, les plus fragiles en période de canicule. À domicile, elles s'assurent que par 36 degrés, ils ont les bons réflexes. Boire suffisamment, baisser les volets, ne pas sortir aux heures les plus chaudes, et être équipés d'un ventilateur ou d'un climatiseur. Chaque été, entre 1 000 et 7 000 décès sont attribués à la canicule en France. Les risques pour la santé peuvent être détectés dès les premiers symptômes. Des crampes, des spasmes, une forte transpiration, puis des nausées et des maux de tête. À ce stade, il faut appeler les secours pour éviter d'en arriver au coup de chaleur, quand le cœur s'accélère jusqu'à la perte de conscience surtout chez les plus de 75 ans. Les EHPAD sont donc tenus de prendre des mesures pour les protéger. Disposer d'au moins une salle fraîche. À Pégomas, dans le Var, elle est même ouverte aux habitants du village. Deuxième obligation, veiller à l'hydratation des résidents et pour cela, il faut parfois ruser. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. De Francqueville, S. Boujama, C. Guérard