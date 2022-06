Canicule, records de chaleur : la France dans la fournaise

Un modeste éventail, cela paraît bien dérisoire pour lutter contre la chaleur écrasante qui s'abat sur Nîmes. C’est l’une des villes les plus chaudes de ce vendredi 17 juin, jusqu’à 41 degrés. En terrasse, les clients se font plus rares. Les restaurateurs n’ont d’autres choix que d’affronter la chaleur. À Poitiers, malgré les 37 degrés, des restaurateurs ont pu sauver leur concert. Mais, il a fallu décaler les horaires de la fête prévue dans l’après-midi. Comme d’autres, la préfecture de la Vienne a interdit toute manifestation publique entre 14 et 21 heures. En attendant, il a fallu garder les aliments au frais. Sur le Parvis de la Défense, il n'y avait nulle part où échapper aux 34 degrés de Paris et sa banlieue. L’insolite place à l’ombre étant occupée, le programme du midi est vite fixé. Pour trouver une fraîcheur relative, il existe un autre endroit plutôt inattendu. “Il fait plus frais dans le métro que dehors”, avance une dame. Nous avons voulu vérifier avec deux usagers de la ligne dix et on nous a confirmé que la chaleur y est plus supportable. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Croccel, J. Lacroix-Nahmias, M. Debut, P. Vogel