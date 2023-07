Canicule, tornades, orages : une planète en surchauffe

L'été n'a pas commencé depuis un mois que déjà l'hémisphère nord suffoque. Des températures extrêmes ont été observées sur presque tous les continents. Au Canada, les méga-feux ont déjà ravagé près de 100 000 kilomètres carrés, l'équivalent de la superficie du Portugal. Aux États-Unis, dans la vallée de la Mort, le record mondial de 54,4 °C pourrait être battu ce week-end. Partout, les records tombent. Près de 38 degrés au Canada, tout près du cercle polaire, plus de 48 °C en Iran et presque 49 °C en Tunisie. L'Europe n'est pas en reste, surtout le pourtour méditerranéen qui présente des pics de température. En Italie, le record sur le continent de 48,8 °C pourrait être battu dimanche en Sardaigne et en Sicile. Ces conditions sont propices aux incendies. En Espagne et en Croatie, plusieurs centaines d'hectares sont partis en fumée. "Le réchauffement climatique est certainement un élément qui l'explique, mais d'une manière assez concrète, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un phénomène météorologique assez simple, c'est un anti-cyclone qui stagne pendant un certain temps. En fait, il comprime l'air dans les basses couches au niveau du sol. C'est ce qui fait que la température augmente de plus en plus chaque jour", explique Tatiana Silva, spécialiste météo TF1-LCI. Cette vague de chaleur devrait durer au moins deux semaines en Europe. En attendant de nouveau record de température, celle de la mer Méditerranée a atteint un niveau historique, jusqu'à 32 °C relevées en surface. TF1 | Reportage L. Zajdela