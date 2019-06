Canicule : un avant-goût ce dimanche 23 juin

L'Hexagone a eu un avant-goût de ce qui l'attend au début de la semaine en matière de chaleur, ce dimanche 23 juin 2019. En température ressentie, Météo France a annoncé jusqu'à 40° dans le sud-ouest et 33° à Paris. Pour chercher un peu de fraîcheur, chacun a ses astuces. De son côté, le gouvernement a prévu la mise à disposition de 300 places d'hébergements supplémentaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.