Canicule : un village au ralenti

Dans la matinée de ce vendredi 22 juillet, il est difficile de presser le pas dans les rues de Sommières. Il est onze heures et à l'ombre des ruelles, il fait déjà 30 degrés, de quoi faire fuir de nombreux touristes. En conséquence, le chiffre d'affaires est divisé par deux par rapport au mois de juillet de l'année dernière. À treize heures, il fait 36 degrés sur la place principale de Sommières. Et même s'ils se sont bien équipés, certains vacanciers ont dû revoir tout leur programme. Un peu plus loin, nous rencontrons Paulette, qui a choisi une place stratégique. “Oui, je me mets là parce qu'il y a le courant d'air, vous sentez ? On est bien !", affirme-t-elle. Il est quinze heures et au soleil, il fait 45 degrés. Durant leur balade à Sommières qui les emmène jusqu’au Château, nos journalistes n’ont trouvé personne. Alors, ils se sont dirigés vers la rivière pour trouver du monde et de la fraîcheur. Même dans l'eau, il fait quand même 29 degrés. Ce week-end, jusqu'à 40 degrés sont attendus dans le Gard. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Garcia