Canicule : une avalanche de records

Des dizaines de records de chaleur ont été battus jeudi 25 juillet dans l'Hexagone et en Europe. À Dunkerque, le thermomètre affichait 41,3°C, c'est plus chaud qu'à Dubaï. Paris quant à elle, a battu son record absolu de 1947, 40,4°C. Avec ses 42,6°C, elle était la capitale européenne la plus chaude de cet épisode caniculaire. Les précisions de notre journaliste Ani Basar.