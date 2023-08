Canicule, une journée à près de 40 degrés

Un soleil de plomb ce matin dans la région de Valence. Le thermomètre affiche 35 °C à midi, sur l'esplanade du Champ-de-Mars. Un lieu habituellement fréquenté. Mais aujourd'hui, la place est déserte. Seuls quelques téméraires ont osé se risquer sous une chaleur étouffante. Pour tenir face à la canicule, qui peut être parfois difficile à supporter, il faut boire. Dans les rues de Valence, il y a peu d'adeptes de la chaleur. Où sont passés les Valentinois ? Première piste, les points les plus frais sous les arbres ou près du Rhône. Mais là encore, il n'y a personne. Presque tous les tabourets sont laissés libre au bar-restaurant "Le plein air", c'est une situation inhabituelle pour la saison. Pour profiter d’un peu d’air frais, certains ont flairé le bon filon, confortablement installés à l’abri de la lumière, se payer une place de cinéma. En plus du Rhône, l’alerte orange canicule a été étendue pour demain 13 août, aux départements de l’Ain et de l’Isère. Ces épisodes caniculaires à répétition ont une cause, le dérèglement climatique. TF1 | Reportage J. Maviert, F. Amzel