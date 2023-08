Canicule, une nuit à Valence

Il est 22 heures à Valence (Drôme) et le thermomètre affiche encore 29 °C. Alors, il ne faut pas traîner, la glace fond très rapidement. Chez ce glacier, la canicule emmène des clients avides de fraîcheur. Le centre-ville était désert sous 37 °C samedi après-midi. Ce soir, cette place a été prise d'assaut. Ce groupe d'amis a attendu le coucher du soleil pour s'aventurer à l'extérieur. Beaucoup sont restés jusque tard dans la nuit. Il est plus d'une heure et demie du matin et il fait encore 26 °C. Pour gagner un peu de fraîcheur, seconde stratégie, faire sonner le réveil avant les premiers rayons du soleil et profiter du courant d'air au bord du Rhône. Nous n'étions pas les seuls à y avoir pensé. "J'ai eu besoin ce matin d'aller prendre un petit bain de nature avant que le soleil se lève et que la chaleur écrasante n'arrive !", rapporte une passante. La fraicheur matinale a même donné des envies musicales à certains habitants. Ce dimanche encore, Météo-France prévoit près de 35 °C au plus fort de l'après-midi. TF1 | Reportage J. Maviert, F. Amzel