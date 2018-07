Canicule : la vie par 33 degrés à l'ombre

Le répit n'aura été que de courte durée, les fortes chaleurs reviennent. Elles s'attaquent maintenant au Sud. Quatre départements, dont la Drôme, l'Ardèche, les Pyrénées-Orientales et le Rhône, sont en vigilance orange canicule ce dimanche. À Bessenay, les gens s'enferment chez eux pour rester au frais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/18 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.