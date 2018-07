Canicule : la vie par 37 degrés à l'ombre

À Lille, les thermomètres ont affiché plus de 37 degrés, du jamais vu dans la capitale des Flandres. Des records de température ont également été battus sur la moitié Est du pays, peu habituée à une telle chaleur. Cette canicule modifie les routines et les rythmes des journées. À Auxerre, les rues sont parfois désertes et les riverains ne commencent à sortir qu'en fin d'après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.