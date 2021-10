Cannabis au volant : l’alerte des autorités

Un automobiliste a été sommé par les gendarmes de s'arrêter. Il n'y a aucune échappatoire. L'objectif des militaires est de vérifier qu'il ne conduit pas sous l'emprise de drogue. Le résultat sera cette fois négatif. Mais d'autres conducteurs auront moins de chance, comme un homme pris en flagrant délit, obligé d'abandonner sur-le-champ sa voiture. En moins de trois quarts d'heure, trois tests vont s'avérer positifs, même pour du cannabis consommé parfois deux jours plus tôt. Aucune tolérance n'est possible, surtout face à des conducteurs inconscients du danger, mais aussi des sanctions qu'ils encourent. Les chiffres sont loin d'être rassurants. En 2020, année portant de faibles trafics automobiles à cause du coronavirus, 391 automobilistes sont morts après avoir consommé des stupéfiants. Cela représente un décès sur cinq. L'État veut donc frapper fort en multipliant les dépistages. Il y en a eu 450 000 l'année dernière. Les forces de l'ordre en ont déjà effectué 650 000 depuis le 1er janvier dernier. Pour les autorités, les dangers de la drogue, surtout du cannabis, sont encore trop souvent pris à la légère par les conducteurs. Certains en ont pris conscience seulement après plusieurs arrestations. C'est le cas de Vincent qui dans une vie passée prenait le volant après avoir fumé une grosse quantité de cannabis. "On est un peu dans notre bulle, on ne voit pas vraiment le danger. On connaît le chemin, il n'y a pas de danger. Avec le recul, on dit qu'on s'est mis en danger ainsi que les autres. Et maintenant, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs et surtout informer aussi les jeunes qui sont autour de nous pour éviter qu'ils ne fassent les mêmes les erreurs", témoigne-t-il. La sécurité routière en est persuadée. Cette nouvelle campagne de prévention est indispensable pour sauver des vies, autant que possible.