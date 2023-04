Cannabis de synthèse : pourquoi est-il en vente libre ?

Même odeur, même usage avec des effets presque identiques En apparence, tout ressemble à du cannabis. Pourtant, l'HHC (Hexahydrocannabinol) est en vente libre dans le commerce. Ces trois lettres font fureur. Elles inquiètent les autorités car cette substance a été créée chimiquement, à base d'une molécule en quantité très infime dans la plante de chanvre. Elle est ensuite vaporisée sur les fleurs. Dans cette boutique, on en trouve sous forme de fleur, de résine et encore plus étonnant, sous forme de bonbons. Ce produit synthétique fait partie des tops ventes dans ce magasin. Il est surtout acheté par des jeunes malgré son prix, 30 à 40 % plus élevé que le CBD. Même si ce produit est légal et en vente libre, il est très mal connu. Aucune étude scientifique n'existe. Mais dans ce service d'addictologie des Bouches-du-Rhône, le Dr Michael Bazin a peu de doute. L'HHC ressemblerait au THC, une molécule classée comme stupéfiant dans notre pays. Cette nouvelle molécule est très surveillée. Un rapport européen vient d'être publié. Il pointe déjà des risques pour la santé, comme l'explique le Pr Joëlle Micallef, pharmacologue - Hôpitaux de Marseille, présidente du réseau français d'addictovigilance. L'HHC est-il une nouvelle drogue vendue légalement chez nous ? Son statut juridique est encore flou, selon Yann Bisiou, maître de conférences sur le droit de la drogue à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UVPM), Hérault. Alors que certains pays européens comme la Finlande et l'Autriche interdisent l'HHC, la Direction générale de la Santé travaille actuellement sur la question et réfléchit à le classer comme un stupéfiant. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontalba, M. Dubeau