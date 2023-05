Cannes : polémique autour d'une Palme

Justine Triet est la troisième femme de l'histoire du festival à recevoir la Palme d'or, et la deuxième Française en l'espace de deux ans. Une Palme pour "Anatomie d'une chute", l'histoire d'une femme accusée du meurtre de son mari. Un film salué par la critique et le jury. Mais très vite, les remerciements laissent place à un discours politique. Justine Triet fustige la façon dont le gouvernement a géré la contestation contre la réforme des retraites, elle dénonce l'attitude du pouvoir dans tous les domaines. La réalisatrice a toujours bénéficié de l'aide publique, "Anatomie d'une chute" a été financé à hauteur d'un quart de son budget. Mais Justine Triet pense que l'aide aux jeunes talents est menacée. La réaction de la ministre de la Culture ne se fait pas attendre. Rima Abdul Malak n'est pas à Cannes, mais elle réagit dans la soirée sur les réseaux sociaux et se dit "estomaquée". Tandis que les réseaux sociaux commentent la passe d'armes entre les deux femmes, la réalisatrice quitte la scène en oubliant sa récompense. Jane Fonda, sans autre inspiration, lui restitue de façon expéditive le précieux parchemin. Fin d'une soirée mouvementée qui aura aussi comblé les cinéphiles, avec notamment un Grand Prix pour le très beau "Zone of Interest". TF1 | Reportage S. De Vaissiere, M. Desmoulins