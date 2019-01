Cantal : le département au plus faible taux de chômage peine à recruter

Le Cantal est l'un des rares départements du pays à connaître un taux de chômage le plus bas avec 5,4% contre 9% au niveau national. Une fierté pour la localité, mais cela risque de devenir un handicap. La principale difficulté étant le vieillissement de la population, car plus d'un Cantalien sur trois a plus de 60 ans. Les entreprises locales font face à un manque de personnel et doivent recruter dans les régions voisines, comme c'est le cas d'une PME à Aurillac. Chaque année, le département a besoin d'embaucher au minimum 300 personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.