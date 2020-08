Cantines scolaires : les mesures prises pour limiter les risques de contamination en cas de Covid-19

Aujourd'hui vides, les cantines scolaires seront remplies d'élèves mardi. Les équipes seront plus nombreuses. Alors, pour éviter les risques de contamination en cas de Covid-19, les établissements ont mis en place des mesures barrières. À Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, des chaises ont été retirées et les services rallongés. À Cergy, dans le Val-d'Oise, la décision a été de faire manger les enfants classe par classe. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.