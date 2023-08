Cap à l'Ouest : eau turquoise et sable fin !

Eau bleue turquoise et sable fin, on aurait presque envie de sortir le Youku Lélé. Nous sommes bien au pays du Biniou, sur la plage la plus à l'Ouest de Bretagne, la plage de Corsen. Il suffit de se tromper les pieds pour réaliser que nous sommes bien en Bretagne et non pas dans les Antilles. Il a fait 16°C dans l'eau l'après-midi du 29 juillet. Sur les lieux, on croise des mariés, des pêcheurs, des baigneurs et beaucoup de randonneurs, qui longent la plage de Corsen, sur le fameux sentier des Douaniers. Les touristes ne s'en aperçoivent pas, mais la pointe de Corsen est habitée par de sortes d'oiseaux. Il n'est pas rare non plus de voir des dauphins, autour de la plage de Corsen. Nous avons eu la chance d'en voir de près. Notre bateau s'éloigne et les cétacés nous suivent. Nous approchons de la plage, les falaises apparaissent. Chaque sortie est différente, on peut partir dans le brouillard, avoir un petit crachin, un coup de vent et revenir avec un magnifique soleil, comme nous l'affirme Christel Péron, guide chez Archipel Excursion, dans le Finistère. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonet, Q. Danjou