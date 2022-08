Cap Canaveral : tous les regards tournés vers la Lune

La dernière fois qu'un homme a marché sur la Lune, c'était il y a 50 ans. Une conquête spatiale que la Nasa a décidé de relancer. Le premier vol test aura lieu ce lundi après-midi. La fusée s'appelle Artemis. Aux Etats-Unis, le programme a réveillé l'engouement que l'on avait connu dans les années 60. Ils sont déjà installés, impatients de voir décoller la plus grande fusée jamais construite. Ils viennent de Floride en voisin ou de l'autre bout du pays. Certains ont conduit plus de seize heures. Entre 200 et 500 000 personnes sont attendues le long de la "Côte de l'Espace". En attendant, ils regardent passer les immenses bateaux de croisière et observent le lancement en guise d'apéritif d'une autre fusée, le Falcon 9 de SpaceX. Dans quelques heures, l'un des meilleurs endroits pour observer le départ d'Artemis sera noir de monde. Des milliers de personnes sont attendues. Depuis plusieurs mois, les places de stationnement affichent complet. Même chose pour les hôtels et gîtes de toute la région. Petits ou grands, simple curieux ou passionnés d'aérospatial, ils avaient noté la date dans leur agenda depuis très longtemps. Autour du célèbre Cap Canaveral, les parcs et les plages pour observer le lancement sont nombreux. Un décollage qui pourrait être vu et entendu à plus de cent kilomètres à la ronde. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien