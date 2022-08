Cap Canaveral : tous les regards tournés vers la lune

Pour l'instant, les passionnés se contentent de peu, car on y voit que de loin, à l'horizon, celle que tous attendent. Il s'agit de la toute nouvelle méga fusée de la Nasa, la plus puissante au monde. Notre équipe a eu la chance de l'approcher. Si aucun spectateur ne sera admis, ceux qui seront les plus près du décollage seront ceux qui ont eu la chance d'arracher les quelques centaines de billets mis en vente par le musée de Nasa. Même à des kilomètres de distance, les Américains présents sur les lieux brûlent d'impatience. Installés dans leur voiture, dans des tentes, des mobil-homes, ce sont pour eux des postes d'observation, tout sauf improvisés. À chacun son plan d'attaque pour ne perdre aucune miette de ce vol historique. Les emplacements ont tous été loués en 30 minutes et aux alentours, hôtel, parking, camping, tous affichent complet depuis des semaines avant le grand décollage. Demain entre 200 et 100 000 personnes devraient être massés sur le long de ce que l'on appelle "la côte de l'espace" TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Monnier, M. Derrien