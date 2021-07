Cap sur le Monténégro

C'est une terre de contraste où la nature est plus verte, la pierre plus blonde et la mer plus bleue. Un confetti de 650 000 habitants, trois fois plus petit que la Bretagne. Sur les bords de l'Adriatique, Budva, fondée il y a 2 500 ans, est une station balnéaire à la mode où les barques de pêcheurs côtoient les yachts les plus rutilants. Pour voir l'envers du décor, n'hésitez pas à emprunter les ruelles les plus étroites. Un sentier à fleur de roche nous mène vers des plages de rêve. Jaz est sans doute la plus belle avec ses 900 mètres de sable fin et une eau à 25 °C, parmi les plus pures d'Europe. Emprunter les routes tortueuses à travers la montagne, dégainer votre appareil photo pour immortaliser Sveti Stefan et croiser le plus vieil olivier du monde... pour profiter des merveilles de Monténégro. La pâte typique du Monténégro paraît très simple à préparer, mais l'opération est complexe. Pour les habitants, elle est sans doute meilleure que celle des Italiens.