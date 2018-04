Cap-Vert, l'archipel des trésors

Théâtre des légendaires batailles de pirates et de corsaires, le Cap-Vert abrite les épaves des vaisseaux échoués. Plus ou moins immergées, elles cernent la côte comme des rocheux. Dans cet archipel, les naufrages se sont succédé depuis 500 ans. Selon un responsable du musée archéologique de Praia, la capitale du pays, plus de 300 bateaux ont sombré autour du Cap-Vert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.