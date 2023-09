Capo di Feno : la plage déconnectée

La plage du bout du monde, comme on l'appelle parfois, est longtemps gardée secrète par les Ajacciens. Entre mer et maquis, Capo pour les intimes, est un site classé paysage remarquable. Il faut se lever tôt pour avoir la chance de rencontrer Sébastien Ziller et ses ânes, qui viennent nettoyer le sable. Il n'y a pas de machines, on laisse la nature reprendre ses droits. Si vous venez sur les lieux, un détail ne vous échappera pas, il n'y a pas de réseau. Aucune borne téléphonique n'a été installée, à la demande des locaux. À quelques jours de la rentrée scolaire, c'est la déconnexion obligatoire pour les vacanciers, que l'on a croisés. Si la plage arrive à rester sauvage, c'est grâce aux gardes du littoral. Anthony Vinglin et ses collègues œuvrent tous les jours pour la préserver. Ils arpentent régulièrement la dune, qui abrite douze espèces végétales protégées. Capo di Feno doit son esprit à la nature qui l'entoure. Ses défenseurs ont dû se battre pour déjouer les gros projets immobiliers. Sur les lieux, l'été indien devrait durer jusqu'à la fin du mois. TF1 | Reportage E. Rouillon