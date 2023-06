Capodimonte : les trésors des Farnèse à Paris

Dans la grande galerie du Louvre, un match assez spécial a commencé dans un espace très stratégique, la tribune de la grande galerie. Car, entre les quatre colonnes, s’organise un choc des titans. Les nues de Corrège, face à leurs nouveaux vis-à-vis, la voluptueuse Danaé du Titien, tout juste arrivées de Naples, et le prince de Raphaël, plutôt habitué à trôner en maître tranquille du portrait, mais chahuté par ses nouveaux voisins italiens, signés du peintre napolitain Parmigiano avec la belle Antea et son regard noir qui semble lui promettre un sérieux bras de fer. C'est un dialogue inédit de chefs-d’œuvre, sous le toit du musée le plus visité au monde, qui a accepté de bousculer ses habitudes pour recevoir ces merveilles de Naples, celles du musée Capodimonte. Ce mariage est largement facilité par Sylvain Bélanger, car ce Français préside depuis huit ans au destin de Capodimonte. Posée sur les hauteurs du Napple, résidence royale du Bourbon, avant d'être transformée en musée pour abriter l’une des plus prestigieuses collections italiennes. TF1 | Reportage F. Leenknegt, R. Roiné, R. Reverdy