Carambolages, coupures d'électricité : tempête historique aux Etats-Unis

Une cinquantaine de véhicules sont encastrés les uns contre les autres dans une route de l'Ohio. Au moins une personne est décédée dans un impressionnant carambolage provoqué par la tempête de neige. Avec un ressenti allant jusqu'à -55 °C par endroits, le blizzard a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes à travers le pays. Dans l'Etat de New York, le météorologue Reed Timmer, affirme que le blizzard historique continue de souffler dans le centre-ville de Buffalo et ça bloque les voitures au milieu de la route. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux. À l'approche des fêtes, plus d'un million et demi de foyer sont privés d'électricité. Et dans les aéroports, on recensait vendredi soir plus de 5 000 vols annulés notamment dans le Nord-est du pays. "On essaie de trouver des plans B, mais tous les billets sont déjà vendus", témoigne une Américaine. Mais dans la région des Grands Lacs, à la frontière canadienne, le froid n'empêche pas les surfeurs téméraires d'affronter les vagues par moins 20 °C. TF1 | Reportage N. Ly, T. Vartanian