La caravane du cirque familial d'Arlette Gruss

La famille Gruss, une pionnière dans le monde du cirque, parcourt les routes du pays et de l'Europe depuis 35 ans. Chaque représentation est un moment d'évasion et de bonheur pour les spectateurs. Elle est également un hommage à la matriarche, Arlette Gruss, décédée en 2006. En coulisses comme sur scène, les techniciens et les artistes font vivre le châpiteau, recouvert par 2 500 m² de toiles. Le cirque Arlette Gruss fera encore battre, longtemps, le cœur des grands rêveurs.