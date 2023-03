Carburant de synthèse : l'essence du futur ?

L'essence du futur est conçue en laboratoire. Totalement synthétique, un carburant qui utilise même la pollution de nos véhicules. Elle est d'abord prélevée dans l'air et transformée grâce à une énergie verte, de l'éolien par exemple, pour devenir de l'essence. Le gaz émis ensuite par notre pot d'échappement sera à son tour retransformé. Autre avantage, ce carburant peut être utilisé dans nos moteurs actuels et ce pendant encore longtemps. L'Union européenne a interdit la construction de voitures thermiques dès 2035, sauf si elles roulent avec ce carburant. Porsche, la grande marque allemande de voitures de luxe, s'est donc lancée dans sa fabrication. Son objectif est d'en alimenter tous ses véhicules d'ici cinq ans. En Europe, des sites de production seront opérationnels d'ici deux ans. En Islande, on en fabrique déjà, grâce à l'énergie verte produite par son volcan. Et maintenant une toute nouvelle usine, au Chili, fonctionne avec de l'énergie produite par des éoliennes. Ce carburant de synthèse pourra d'abord être utilisé dans les transports les plus gourmands en énergie. L'obstacle de taille qui se pose est le prix pour les particuliers, dix euros du litre actuellement. Pour le moment les seules voitures qui roulent avec sont les voitures de course. TF1 | Reportage G. Bertrand, C. Souary