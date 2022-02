Carburant en Corse : moins taxé et pourtant plus cher

Voici la station-service la plus prisée de Corse. C'est la moins chère des 140 pompes à essence répartis sur l'île. Même avec 1,85 euro le gazole, certains trouvent encore cela trop cher. Et cela peut monter bien plus haut, jusqu'à 1,92 euros le litre du sans plomb et plus de 1,80 le litre du diesel, soit 20 centimes de plus que sur le continent. "C'est une aberration. On a normalement une fiscalité favorable en Corse. Je ne comprends pas qu'on puisse être plus cher que sur le continent", explique un habitant. Depuis les années 80, la Corse bénéficie d'une TVA réduite à la pompe, 13% contre 20% dans l'Hexagone. Cela devait permettre de compenser le coût de distribution, plus onéreux sur une île. Une telle différence s'explique par le fait qu'en Corse, il n'y a aucune place pour la concurrence. Aucun supermarché ne propose du carburant. Rubis, l'un des trois réseaux de distribution, se partage le marché corse. C'est surtout le groupe qui possède les deux uniques dépôts pétroliers de l'île. Le directeur général se défend en évoquant des contraintes logistiques. Vendredi, les élus corses ont demandé au gouvernement de bloquer les prix du carburant sur l'île. TF1 | Reportage D. De Araujo, P. Pelletier