Carburant, pneus, pièces détachées : la hausse des prix freine le transport routier

En agglomération ou sur l'autoroute, Sylvain Viane, chauffeur routier, utilise le moins possible sa pédale de frein. Son objectif est de moins consommer d'énergie et d'éviter l'usure des pneus. Grâce à l'écoconduite, il économise jusqu'à 25% de gasoil par camion. Tous les chauffeurs de l'entreprise ont été formés, car il faut faire des économies. Depuis le début de l'année, la facture carburant de la société a augmenté de 44 000 euros pour l'ensemble de flottes. La gérante, elle, passe un temps fou à trouver les fournisseurs les moins chers. Chez ce transporteur bordelais, une augmentation d'un centime à la pompe représente 25 000 euros de plus chaque mois à sortir pour faire le plein de ses 50 camions. Mais ce n'est pas tout. L'entretien des véhicules flambe lui aussi, car le prix des pneus ainsi que celui de toutes les pièces détachées ont connu une augmentation. Pourtant, il lui est impossible de tout répercuter cette hausse sur ses clients. Pour ne pas sombrer, il attend l'aide promise en mars par le gouvernement, entre 300 et 1 200 euros par camion. Des aides substantielles qui pourraient ne pas suffire si les prix continuent de monter. Alors, les professionnels lancent un appel à leurs clients. Aujourd'hui, deux entreprises sur trois dans ce secteur seraient en grande difficulté financière. TF1 | Reportage F. Chadeau, R. Braem, B. Agirbas