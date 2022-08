Carburant : un litre à 1,50 euro à la rentrée ?

Le prix du Sans Plomb 95 est à 1,58 euro. Dans cette station-service de région lyonnaise, on savoure chaque centime gagné depuis le début de l’été. Bonne nouvelle, cela devrait bel et bien continuer à baisser pour l’instant. Le 1er septembre, la ristourne de l’État passera de 18 à 30 centimes par litre. Dans de nombreux points de vente, le prix de l’essence pourrait redescendre en dessous de 1,50 euro. Ici, on peine même à se souvenir de la dernière fois qu’on a vu un tel prix. C’est une première depuis plus d’un an. Les prix des carburants sont en baisse depuis neuf semaines. En mi-juin, le prix moyen au litre était encore supérieur à deux euros. Depuis, le prix du baril de pétrole n’a cessé de chuter. Au début de l’été, c’était à 124 dollars, il s’échange actuellement à 96 dollars. La principale explication : le ralentissement de l’économie mondiale, et notamment en Chine. S’il devait encore baisser dans les prochaines semaines grâce aux aides publiques, le prix à la pompe pourrait ensuite remonter. TF1 | Reportage L. Zajdela, S. Agi