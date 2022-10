Carburants : à quand le retour à la normale ?

La nouvelle se répand très vite. Cette station parisienne a du carburant, que du diesel, mais cela suffit. En quelques minutes, tout le monde se précipite à la pompe. L'angoisse de la pompe sèche, la peur d'une pénurie, mais y a-t-il un risque dans les pays ? La réponse est non. Avec ses 200 dépôts de carburants et huit raffineries, le pays a du stock. Le problème, c'est le ravitaillement. La moitié des raffineries, celle du groupe TotalEnergies, est à l'arrêt à cause d'une grève, tout comme plusieurs dépôts. À Dunkerque, le carburant ne sort plus. Devant la raffinerie de Normandie, la principale revendication des grévistes est une hausse de 10 % des salaires pour combattre l'inflation. Le bras de fer contre TotalEnergies pourrait encore durer. Certains commerçants cherchent des solutions. Dans le Puy-de-Dôme, Véronique fait le choix d'acheter son carburant en Espagne, à plus de 500 km. Conséquence, c'est deux euros le litre de gasoil, 40 centimes plus chers qu'en temps normal pour ces clients. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Bourdarias