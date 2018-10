Carburants : les astuces pour faire baisser la facture

Pour réduire vos dépenses en carburant, une multitude de solutions existent. Et l'éco-conduite est l'une d'entre elles. Cette mesure peut faire économiser jusqu'à 40 pourcents sur un plein. Par ailleurs, diverses applications peuvent également évaluer les tarifs des stations-service et vous permettre de choisir le moins cher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.